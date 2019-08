MILANO – Continua l’attenzione per le condizioni meteo sulla Lombardia. La Protezione civile regionale ha infatti aggiornato la situazione diramando un codice giallo per vento forte e temporali forti sull’area lariana e prealpina valido da questa domenica pomeriggio e fino alle prime ore di martedì. Domani, lunedì, fase acuta per quanto riguarda i temporali, con il codice giallo – ordinario – che scatta ad arancione – moderato.

SINTESI METEOROLOGICA

L’approfondimento di un’ampia saccatura di origine nordatlantica verso il golfo di Biscaglia ed il suo successivo spostamento sull’Europa centro-occidentale, nel corso delle giornate di domenica 11 e lunedì 12 agosto, determina l’instaurarsi di un insistente flusso umido sud-occidentale sull’Italia di nordovest. La Lombardia si colloca ai margini del fronte principale, che resta al di là delle Alpi, ma è atteso un marcato aumento dell’instabilità sulle zone alpine e prealpine, specialmente occidentali e centrali.

Nel tardo pomeriggio/sera di oggi 11 agosto è attesa una prima linea temporalesca ad interessare le aree di nord-ovest e, più marginalmente, le restanti aree alpine e prealpine. Nella notte è individuabile una pausa delle precipitazioni, fino ad una ripresa nel corso della mattinata di lunedì 12 agosto (in particolare sulla Valchiavenna) e successivamente un’intensificazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera, quando è atteso l’ingresso di aria più fresca in quota. Risulta molto probabile lo sviluppo di rovesci e temporali, anche di forte intensità, sulle zone alpine e prealpine (in particolare di nord-ovest), con cumulate localmente significative nel corso della seconda metà di lunedì 12 agosto e possibilità di grandine.

Più marginale l’interessamento della pianura, con possibili rovesci o temporali di più limitate durata ed intensità, in particolare sulla parte settentrionale della pianura occidentale e centrale.