MILANO – La Protezione civile conferma l’allerta arancione per temporali forti valida dalle 12 di questo martedì 12 agosto alle prime ore dalla mattina di domani. La criticità moderata riguarda l’area lariana e prealpina occidentale, codice giallo invece sul resto del territorio regionale. Il maltempo sarà inoltre accompagnato da vento forte, codice giallo anche in questo caso.

SINTESI METEOROLOGICA

La Lombardia si trova ai margini di una vasta area depressionaria in lento movimento dall’Atlantico verso l’Europa Centro-occidentale. La situazione presenta quindi un flusso di correnti via via più umide e instabili in quota, le quali gradualmente si sovrappongono ad una massa d’aria molto calda e umida preesistente. L’arrivo della depressione è inoltre anticipato da un rinforzo dei venti in quota.

Si conferma l’intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio di oggi 12 agosto. Risulta molto probabile lo sviluppo di rovesci e temporali, anche di forte intensità, su zone alpine, prealpine e alta pianura (in particolare di nord-ovest), con cumulate localmente significative e possibilità di grandine di medie dimensioni. Possibili raffiche di vento su Pianura e Prealpi. Si specifica inoltre che nelle restanti aree sussiste comunque una bassa e non nulla probabilità di temporali forti, per fenomeni più isolati e sporadici.

Nel pomeriggio-sera di domani 13 agosto e fino alle prime ore della notte di mercoledì 14, previsto il transito dell’asse di saccatura con accentuazione dell’instabilità su Prealpi centro-orientali, con nuovi locali rovesci e temporali. Localmente i fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità con grandinate di piccole-medie dimensioni. In serata rinforzo della ventilazione settentrionale in quota, localmente su valli e pianure occidentali.