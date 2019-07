LECCO – Juan Marcos Casini, guardia argentina classe ’80, è il quarto senior del Basket Lecco 2019-2020: un super colpo per la categoria, che porta assoluta esperienza e qualità. Reduce da tre annate con la canotta di Rieti in A2, è un giocatore esperto e dal prestigioso curriculum.

Dopo gli inizi in Argentina con Atenas Cordoba, Regatas Corrientes e Andino Sport Club, fa il suo esordio in Italia con Jesi in Legadue, nel 2003-2004. Resta nella squadra marchigiana fino al 2007, quando fa il salto in A con Cantù. L’anno successivo torna in Argentina per vestire i colori del Boca Juniors, ma a metà stagione torna in Italia, a Pistoia. Coi toscani in Legadue segna 8,1 punti di media in 13 partite e si guadagna la riconferma per il 2009-2010, in cui segna 9 punti e cattura 3,1 rimbalzi a partita.

L’anno successivo Casini passa a Scafati, sempre in Legadue, dove mette a referto 5 punti di media in 30 partite e si qualifica ai playoff. Statistiche che migliorano nel secondo anno in Campania: 8 punti di media in 28 partite giocate durante la regular season e 11,6 punti di media in 9 partite di playoff.

Nel 2012-2013 comincia la stagione nel Nuovo Basket Napoli (Legadue) segnando 7,6 punti in 3 partite e la chiude a Ferentino (Legadue) mettendo a referto 9,7 punti in 11 partite. L’anno successivo approda a Casale Monferrato (Dna Gold): 7,2 punti di media in 30 partite; nel 2014-2015 è a Reggio Calabria in A2 Silver: 9 punti in 30 partite; nel 2015-2016 è a Ravenna nel girone Est di A2: 6,4 punti e 3,2 rimbalzi in 25 partite.

Nel 2016 approda a Rieti e ci rimane tre stagioni: 10,2 punti e 3,4 rimbalzi alla prima stagione; 9 punti nel 2017-2018; 8 punti l’anno scorso durante la regular season e 7,6 punti nelle otto partite di playoff disputate.

Ecco le sue prime parole da bluceleste: “Ho scelto di venire a Lecco per il tipo di progetto che mi ha presentato l’allenatore. Sono un giocatore di squadra che in questi anni ha raccolto tanta esperienza. Mi piace giocare in contropiede, uscire dai blocchi e tirare da tre punti. Ho avuto grandi maestri nel corso della mia carriera e cerco sempre di restituire quello che ho imparato ai più giovani. Sto anche facendo il corso per allenatori e sono pronto a dare non una ma due mani ai miei compagni più giovani”.

Commenta coach Riccardo Eliantonio: “Siamo contentissimi di essere riusciti a prendere Juan Marcos perché è giocatore esperto con tantissimi anni tra A1 e A2. È un giocatore in ottima forma fisica, una ragazzo serio che tiene molto alla forma fisica e all’alimentazione. Oltre alla sua bravura dentro il campo, potrà essere un faro per tutti i ragazzi giovani aiutandoli a crescere. Si tratta di un acquisto molto importante per il club perché dà segnale di voglia di far bene. Ringrazio il presidente per lo sforzo che ha fatto”.

Il presidente Antonio Tallarita: “Sono felice di aver portato a Lecco un giocatore importante ed esperto come Juan Marcos. Oltre alle sue indubbie qualità tecniche che hanno tutti ammirato nelle categorie superiori, il suo innesto, unito al lavoro di coach Eliantonio, sarà fondamentale per la crescita dei tanti giovani che vestiranno la nostra casacca. Stiamo creando un bel mix tra giocatori esperti e under con tanta voglia di stupire, di far tornare l’entusiasmo, di riempire il Bione e di far sognare i nostri tifosi”.