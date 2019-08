LECCO – Un altro under per il Basket Lecco: l’ultima new entry in ordine cronologico è l’ala classe ’98 Giovanni Romanò, l’anno scorso in B con la casacca del Green Basket Palermo con 2,3 punti e rimbalzi di media giocando 8′ a partita in regular season. La sua carriera tra i grandi era cominciata in serie D a Erba già nel 2014-2015, società con cui ottiene prima la promozione in C Silver nel 2016 (8,2 punti di media) e poi in C Gold (7 punti) l’anno successivo.

Ecco le sue prime parole da bluceleste: “Il fatto che la squadra sia composta da tanti giovani è stato un impulso forte per me, ho molta voglia di fare e voglio cimentarmi col girone del Nord. So che Lecco è una società con basi solide, sono contento e non vedo l’ora di iniziare. Sono un’ala che può variare da 3 o da 4: ho doti atletiche a rimbalzo che penso possano essere utili alla squadra, non ho bisogno di segnare tanto perché l’importante è vincere e se c’è da difendere o fare un passaggio in più sono disposto a fare di tutto”.