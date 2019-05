CAGLIARI – Lecco in Serie A. Niente tripla promozione: la città manzoniana scende ancora in campo nella massima serie grazie al debutto del guardalinee Gamal Mokhtar, appartenente alla locale sezione Aia, a due mesi dall’esordio dell’arbitro Lorenzo Maggioni. La sfida sarà quella tra Cagliari ed Udinese, a suo modo importante per la lotta salvezza.e verrà arbitrata dall’aretino Manuel Volpi.

“Tutto ciò ci rende orgogliosi – spiega Stefano Giampaolo, presidente dell’Aia Lecco – e vogliamo sottolineare come il nostro Gamal sia il primo arbitro italiano di seconda generazione (suo padre ha infatti origini egiziane) ad essere designato per una gara di serie A. Il presidente e tutti gli associati della sezione di Lecco, condividendo la loro gioia per il traguardo raggiunto, esprimono ai due colleghi i migliori auguri per questa gara e per tutte quelle future”.