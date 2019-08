LECCO – I blucelesti hanno presentato le nuove maglie da gara per la stagione 2019/20 nella sala consiliare del Comune di Lecco. Un luogo non casuale, che testimonia la stretta collaborazione e vicinanza tra città e squadra di calcio che la rappresenta in giro per l’Italia.

A fare gli onori di casa l’Assessore allo Sport Roberto Nigriello, che commenta così le maglie e la vicinanza al club: “Sono felice che si presentino in questa sala le maglie della Calcio Lecco. L’ultima volta fu nel 2012 e non andò molto bene. Proprio per questo sono felice che si ritorni nella sala più importante della città, perché sono fiducioso per il futuro. Mi auguro di vedere lo stadio pieno, specialmente dopo il restyling dei seggiolini che l’hanno reso ancora più bello. Il palcoscenico è pronto, la squadra anche e spero che si possa fare una buona stagione. Le maglie di quest’anno mi piacciono molto e anche la terza gialla che va a sostituire la granata è molto carina”.

Dopo Nigriello interviene il Direttore Generale del Lecco Angelo Maiolo: “Vorrei ringraziare a nome dei Presidenti Di Nunno e Battazza il Sindaco Brivio, l’Assessore Nigriello e tutta la Giunta Comunale per il lavoro svolto. Ci hanno aiutato molto per sistemare lo stadio e renderlo agibile per la Serie C. Un grazie va anche alla Legea che sta facendo di tutto per accontentarci. Mi auguro che le nostre partite siano belle come queste magliette”.

Infine la parola passa a Mattia Maddaluno della Legea Lecco che introduce la novità del giallo presente sulla terza maglia: “La terza maglia è sempre la sorpresa della stagione, dove possiamo permetterci di sperimentare. Quest’anno non ci sarà il granata, ma il giallo per volontà del Presidente Di Nunno”.