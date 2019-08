LECCO – Dopo l’allenamento mattutino di lunedì 5 agosto, la società bluceleste ha diramato un bollettino medico in cui la Dottoressa Chiara Airoldi ha fatto il punto della situazione sugli infortunati.

Quattro gli atleti coinvolti: Luca Giudici per un trauma distorsivo al ginocchio destro in fase di inquadramento clinico strumentale, Giancarlo Lisai per il riacutizzarsi della pubalgia, Andrea Migliorini per un affaticamento agli adduttori della gamba sinistra ed infine Jordan Pedrocchi. Per lui lesione muscolare al retto femorale sinistro in fase di cicatrizzazione e 15 giorni prima di tornare ad allenarsi in gruppo.