Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” concesso al Magg. Alessio ZANELLA, già Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino, con la seguente motivazione:

“COMANDANTE DI SEZIONE DI NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE, EVIDENZIANDO ELEVATE DOTI PROFESSIONALI, SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO ED ALTO SENSO DEL DOVERE, COORDINAVA ATTIVITA’ D’INDAGINE, CUI PARTECIPAVA PERSONALMENTE, NEI CONFRONTI DI AGGUERRITO GRUPPO CRIMINALE DEDITO AI REATI PREDATORI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI CINQUE PERICOLOSI PREGIUDICATI, RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI DIVERSE RAPINE AI DANNI DI ESERCIZI COMMERCIALI “. Torino, settembre 2016 – marzo 2017.

Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” concesso al Mar. Ca. Antonio PIREDDA e App. Sc. Davide SUMAN, addetti all’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia Carabinieri di Merate, con la seguente motivazione:

“ADDETTI A NORM DI COMPAGNIA DISTACCATA, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’ E CORAGGIOSA DETERMINAZIONE, OFRRIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO AD ATTIVITA’ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO DEDITO ALLE RAPINE AGGRAVATE. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON 6 ARRESTI, IN FLAGRANZA ED IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO, NONCHE’ COL RECUPERO DELLA REFURTIVA E DELLE ARMI UTILIZZATE PER COMMETTERE I REATI”. Province di Lecco e Monza Brianza, marzo 2017 – maggio 2018.

Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” concesso al Mar. Magg. Vincenzo VALENZA e App. Sc. Ivan RIZZOTTI già addetti al Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monza, con la seguente motivazione:

“ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO DI GRUPPO, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, NON COMUNE SENSO DEL DOVERE E SPICCATO ACÙME INVESTIGATIVO, OFFRIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ATTIVITA’ INVESTIGATIVA CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE CINQUE DISTINTI GRUPPI CRIMINALI DEDITI ALLE RAPINE ED AI FURTI AGGRAVATI ED AL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE CONSENTIVA DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA 29 MALVIVENTI, CON IL CONTESTUALE SEQUESTRO DI ARMI, DROGA E DENARO CONTANTE PROVENTO DELLE ATTIVITA’ ILLECITE”. Territorio nazionale, Novembre 2015 – Luglio 2016.

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso al Lgt. Davide COGOINI, Mar. Ord. Sara FRANCISCA e Brig. Ca. Roberto MURA, addetti al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecco e V.Brig. Marco SCHIAVO addetto alla Stazione Carabinieri di Costa Masnaga, con la seguente motivazione::

“ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE, E STAZIONE DISTACCATA, GIA’ DISTINTISI PER COSTANTE E LODEVOLE RENDIMENTO IN SERVIZIO, EVIDENZIANDO SPICCATA PROFESSIONALITÀ E NOTEVOLE ACÙME INVESTIGATIVO, PARTECIPAVANO A COMPLESSA ATTIVITÀ D’INDAGINE NEI CONFRONTI DI DUE STRANIERI, DI CUI UNO DEDITO ALLA PROSTITUZIONE, AUTORI DI ESTORSIONI AI DANNI DI UN CLIENTE CHE VENIVA COSTRETTO A CONSEGNARE LA SOMMA DI EURO 10.000 CIRCA. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DEI DUE AUTORI”. Inverigo (CO), Como e Milano settembre 2018 – febbraio 2019.

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso al Brig. Ca. Q.S. Gaetano LODATO e App. Sc. Q.S. Massimo GALBUSERA, addetti alla Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Lecco, con la seguente motivazione:

“EQUIPAGGIO DI SEZIONE RADIOMOBILE DI COMPAGNIA CAPOLUOGO, GIA’ DISTINTISI PER COSTANTE E LODEVOLE RENDIMENTO IN SERVIZIO, A SEGUITO DI UNA SEGNALAZIONE DI UN FURTO, EVIDENZIANDO ACÙME INVESTIGATIVO E SPICCATA PRONTEZZA OPERATIVA, ENTRAVANO CON DETERMINAZIONE IN UN APPARTAMENTO DOVE SORPRENDEVANO ALL’INTERNO DUE CITTADINI EXTRACOMUNITARI PREGIUDICATI, TRAENDOLI IN ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E RECUPERANDO L’INTERA REFURTIVA.” Lecco, 28 settembre 2018.

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso all’App. Giuseppe ARCILESI addetto alla Stazione Carabinieri di Cremella, con la seguente motivazione:

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA, GIA’ DISTINTOSI PER COSTANTE E LODEVOLE RENDIMENTO IN SERVIZIO, DANDO PROVA DI PRONTEZZA, DETERMINAZIONE E ACÙME INVESTIGATIVO, DURANTE UNA PATTUGLIA AUTOMONTATA SI LANCIAVA, UNITAMENTE AD ALTRO MILITARE, ALL’INSEGUIMENTO DI UN’AUTOVETTURA CHE PROCEDEVA IN SENSO OPPOSTO, RIUSCENDO A BLOCCARE IL VEICOLO E A TRARRE IN ARRESTO UN GIOVANE DI NAZIONALITA’ ALBANESE TROVATO IN POSSESSO DI 1 KG. DI COCAINA”. Barzago (LC), 22 gennaio 2019.

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso all’App. Sc. Q.S. Pasquale COZZOLINO, addetto all’Ufficio Comando Provinciale, con la seguente motivazione: