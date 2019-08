VALGREGHENTINO – Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre la comunità di Valgreghentino saluterà ufficialmente Don Enrico Vitali a seguito del suo pensionamento. Don Enrico, classe 1943, ha iniziato il suo ministero pastorale nella Parrocchia San Giorgio il 1 luglio 2002, succedendo a Don Alfredo Zoppetti.

In questi anni ha svolto la sua attività pastorale con impegno e dedizione, presenziando ad ogni attività e dimostrando un’attenzione particolare verso le fasce più deboli della popolazione, visitando costantemente gli ammalati, favorendo raccolte fondi per le missioni e organizzando momenti riservati ai più piccoli.

Oltre che alla guida pastorale, tante le opere di manutenzione straordinaria a cui ha dovuto attendere per mantenere in ordine il patrimonio immobiliare parrocchiale, a partire dall’oratorio, dove sono stati ristrutturati il tetto, il bar, il salone, gli spogliatoi e gli impianti di riscaldamento ed elettrico; senza dimenticarsi dei numerosi interventi alla chiesa parrocchiale e la messa in sicurezza dell’immobile che accoglie la cappella della Madonna di Lourdes alla Vignazza.

Don Enrico è stato quindi un’attenta e sempre presente guida pastorale per la sua comunità e nello stesso tempo un gestore oculato dei beni parrocchiali: nessuno dei suoi parrocchiani potrà dimenticarsi di come in ogni sua omelia e in ogni suo pensiero ci fosse il richiamo ad una vita cristiana autentica, nei fatti e nelle parole, evitando il pettegolezzo e le falsità che portano solo a odio, divisioni e incomprensioni, senza favorire la crescita della comunità.

SABATO 31 AGOSTO:

ore 21 in chiesa parrocchiale: momento musicale e di riflessione con la Corale San Giorgio.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

ore 10 santa messa solenne accompagnata dalla Corale S. Giorgio e dal Coro domenicale ove verrà presentato il ringraziamento a Dio per il dono di Don Enrico.

ore 11:30 in oratorio aperitivo offerto alla comunità grazie alla disponibilità del Gruppo Alpini.

ore 12:15 pranzo comunitario presso il campo sportivo dell’oratorio.

ore 14:30 lancio dei palloncini e a seguire saluto delle autorità presenti.