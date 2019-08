LECCO – Rinnovato il comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding, confermato alla presidenza Antonio Rusconi, Riccardo Fasoli suo nuovo vice.

Il comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding, previsto dallo statuto sociale come struttura per il controllo analogo, è composto da nove rappresentanti dei Comuni della Provincia di Lecco. L’organo è stato eletto durante l’assemblea dei soci del 25 giugno e si è riunito per la prima seduta al 31 luglio.

Con una netta maggioranza in area centrosinistra (un solo rappresentante della Lega, Ielardi, e due del centrodestra, Fasoli e Arrigoni Neri), ecco gli amministratori che ne fanno parte:

I componenti del rinnovato organo istituzionale non percepiranno compensi e sono stati

nominati in parte dall’ufficio d’ambito (5 membri) ed in parte dai Comuni soci di Lario Reti

Holding (4 membri). A loro si affiancano due membri esterni: Davide Colombo (Comune di Lurago d’Erba), in rappresentanza dei Comuni soci della Provincia di Como, e Paolo Negri, presidente e

rappresentante dell’ufficio d’ambito di Lecco.