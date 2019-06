LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno.

VIA PONTE ALIMASCO, tratto all’altezza dei civici 20 e 22 parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione sul marciapiedi in asfalto e messa in quota cordoli esistenti dal 3 al 7 giugno (Impresa Corti Costruzioni srl di Galbiate);

VIA MAZZUCCONI, tratto compreso tra il civico 73 e corso Monte Ortigara, totale chiusura dalle 8:30 alle 18 del 4 giugno per rifacimento pavimentazione in asfalto (Impresa Corti Giovanni Luca di Sirone per conto di privati);

VIA PLINIO, tratto da via Mentana a via Linneo e VIA LINNEO, tratto dal civico 4 a via Plinio totale chiusura dal 5 al 28 giugno per lavori di rifacimento rete idrica di circa 100 mt. (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

PIAZZA MAZZINI, tratto compreso tra p.za Manzoni e via Carlo Cattaneo, totale chiusura dalle 15 alle 22 del 7 giugno per svolgimento manifestazione Lazzoduro 2019 (Moto Velo Club lecco 1922);

8° CHALLENGER MASTER LECCO – 4° prova – Lecco – Versasio temporanea sospensione della circolazione sul seguente percorso: dalla Località Canto alla Località Versasio (piazzale funivia Piani d’Erna) dalle 14:30 alle 17:30 di sabato 8 giugno competizione ciclistica sportiva su strada (Associazione Sportiva Dilettantistica Pedale Lecchese).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372