LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno.

VIA G.B. SALA, tratto all’altezza del civico 39 parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 26 giugno (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA G.B. SALA, tratto all’altezza del civico 9 parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 27 giugno (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA G.B. SALA, tratto all’altezza del civico 8 parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 28 giugno (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, dalle 20 alle 24 di domenica 30 giugno totale chiusura per svolgimento manifestazione Festa del Lago con spettacolo pirotecnico (Comune di Lecco);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372