LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 1 a domenica 7 luglio.

VIA SPIROLA, dall’1 al 3 luglio parziale restringimento per lavori di inserimento valvole (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA FILANDA, tratto all’altezza del civico 143, parziale restringimento per lavori di posa in opera gruppo segnaletico di direzione urbana il 1° luglio (Impresa Tentori di Tentori E e C. srl di Airuno per conto dell’Azienda Ospedaliera di Lecco);

VIA RIVOLTA, tratto all’altezza del civico 4, totale chiusura per stazionamento autocarro munito di piattaforma elevatrice per lavori di sistemazione pluviali condominiali, dalle 8 alle 17 del 2 luglio (privati);

VIA GIUSTI, tratto compreso tra il civico 30 e via mons. Polvara, totale chiusura dalle 7 alle 18 del 2 luglio per lavori di carico/scarico merci con automezzo munito di piattaforma elevatrice (Impresa Tom di Paderno Dugnano per conto di privati);

VIA RENZO, tratto all’altezza del civico 11, totale chiusura dalle 9:45 alle 11:15 del 3 luglio per lavori di carico/scarico materiali edili con autogrù (Impresa Blù Costruzioni srl di Lecco per conto di privati);

VIA DELL’ISOLA, dal 3 al 5 luglio parziale restringimento per lavori di inserimento valvole (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

A partire da lunedì 15 luglio piazza del Pasce subirà una regolamentazione viabilistica consistente nella riduzione della possibilità di sosta. Seguiranno maggiori informazioni e dettagli.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372