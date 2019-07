LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 luglio.

VIA ALLA FONTE, tratto pedonale, totale chiusura fino al 13 luglio per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

CORSO MARTIRI, tratto all’altezza del civico 130, parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazione di utenza gas dall’8 all’11 luglio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

CORSO BERGAMO, tratto compreso tra rotatoria cavalcavia di Rivabella e via Cornedo , dall’8 al 12 luglio in orario notturno dalle 21 alle 6 del mattino successivo, totale chiusura per lavori di rifacimento pavimentazione in asfalto (Impresa Costruzioni Cerri di Talamona);

VIA PREVIATI, tratto all’altezza del civico 1, totale chiusura per occupazione suolo pubblico con automezzo munito di piattaforma elevatrice per carico materiali edili, dalle 7 alle 17 del 9 luglio (Impresa Battazza Spa di Olginate per conto di privati);

VIA DELL’ISOLA, tratto all’altezza del civico 24, totale chiusura tratto pedonale per lavori di inserimento valvola gas dal 10 al 12 luglio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA MONTESPLUGA, tratto all’altezza del civico 23, parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazione di utenza gas l’11 luglio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA GIUSTI, tratto all’altezza del civico 30, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione il 12 luglio (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di E-Distribuzione spa);

18° TRIATHLON CITTA’ DI LECCO in programma domenica 14 luglio dalle 7 alle 17, totale chiusura del percorso frazione ciclismo: l.l.IV Novembre – l.l. Cadorna – l.l.C.Battisti – l.l.Isonzo – via L. Da Vinci – viale Costituzione – corso Martiri, tratto compreso tra p.za Manzoni e via Amendola – viale Dante, tratto compreso tra piazza Manzoni e via Ghislanzoni; frazione podismo: l.l.Isonzo – via L. Da Vinci – via Cantù –via Raffaello – via Nullo (ADS Spartacus).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372