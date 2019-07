LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto.

VIA CANTARELLI, tratto compreso tra il civico 6 e via Tubi, totale chiusura per lavori di manutenzione dalle 8:30 alle 18 di lunedì 29 luglio (Impresa Vitali spa di Cisano per conto del Comune di Lecco);

VIA SAN NICOLO’, tratto all’altezza deI civicI 5 – 7, parziale restringimento per lavori di allaccio telefonico, dal 29 luglio al 2 agosto (Impresa Mazzoni per conto di Telecom Italia spa);

VIA FERRARI, tratto altezza del civico 4, dall’1 al 2 agosto parziale restringimento per lavori di nuovo allacciamento alla rete acquedotto (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA FRA’ GALDINO, tratto al’altezza del civico 8, parziale restringimento per lavori di allacciamento a fognatura, tombinatura e rete gas dal 31 luglio all’1 agosto (Impresa Eco Edificio srl di Milano per conto di privati);

VIALE MONTEGRAPPA – parcheggio ad uso pubblico civici 2, 2/a, 4 e 6 chiusura veicolare e pedonale dal 2 agosto fino al termine dei lavori di rifacimento pavimentazione in asfalto e ripristino segnaletica orizzontale (Impresa 2M srls Lavori Generali Edili e Stradali di Calusco d’Adda per conto di privati);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372