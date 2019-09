LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 16 a domenica 22 settembre.

SCALINATA VIA SANT’ANTONIO da lunedì 16 settembre a lunedì 14 ottobre chiusura pedonale per lavori di rifacimento (Impresa Brusadelli Costruzioni Spa di Cesana Brianza per conto della soc. Dolomite Colombo spa);

VIA AL MAGLIO, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento per lavori di assaggio per conoscere la stratigrafia esistente e decidere l’intervento da eseguire, il 17 settembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di privati);

VIA BARACCA 5, C.SO P. SPOSI 60, 72, 80, VIA DI VITTORIO 2, 4, 8, VIA BESONDA INFERIORE 1, VIA ACHILLE GRANDI 26, VIA BARTESAGHI 5, VIA ALLA CHIESA 21, VIA CESURA 13, VIA UGO BASSI 6, 15, VIA COMO 11, C.SO MARTIRI 10, 184, VIA MARINA D’ITALIA 1, VIA GALILEO GALILEI 17, 26, VIA VALSECCHI 6, VIA SANT’EGIDIO/AI MONTI, CIVICO 33, VIA TIMAVO 3, VIA LUERA 61, VIA DON L. MONZA 80, VIA BAINSIZZA 38, VIA LUSCIANA 4, VIA MONTEBELLO ANGOLO VIA MILAZZO, VIA GORIZIA 15, VIA CONCORDIA 4, VIA MONS. MONETA 9, 17, C.SO MATTEOTTI 91, VIA PADRE AUGUSTO GIANOLA, VIA MAZZUCCONI 22, 54, VIA MONTE SABOTINO 1, P.ZA SAN CARLO, VIA AMENDOLA 23, TRATTO ANGOLO VIA DELL’ISOLA, C.SO CARLO ALBERTO 6, VIA ASPROMONTE 20, VIA SAN FRANCESCO 2, 12 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 16 al 20 settembre (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding Spa);

CORSO FILIBERTO, civico 93, VIA AMENDOLA 26, C.SO MARTIRI incrocio via Appiani, VIA LAZZERETTO, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA RAFFAELLO 8, VIA BELVEDERE 24, VIA CAPODISTRIA, VIA AQUILEIA 6, CORSO MONTE SANTO 118, VIA DON LUIGI MONZA da c.so Monte Santo a via Valsecchi, VIA DI VITTORIO 7, VIA BELFIORE 90-92, parziale restringimento dal 15 settembre al 2 ottobre per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa F.lli Locatelli sas di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle ore 15.30 alle 19.30 di domenica 22 settembre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti Ceppi.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372