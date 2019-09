LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 settembre.

VIA PESCATORI, tratto all’altezza del civico 25, totale chiusura per lavori di occupazione di suolo pubblico con autobetoniera per getto di calcestruzzo, dalle 8 alle 17 del 23 settembre (Impresa Landoni srl per conto di privati);

CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto all’altezza del civico 56, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 23 al 24 settembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA GORIZIA, tratto all’altezza del civico 5 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 23 al 24 settembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di privati);

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto all’altezza dei civici 18/21 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete gas metano, il 23 settembre (Impresa Schiavi Spa di Bellusco per conto di privati);

VIA SOLFERINO, tratto all’altezza del civico 19 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione dal 23 al 24 settembre (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di privati);

VIA SANT’ANTONIO, tratto all’altezza del civico 8, parziale restringimento dal 23 al 24 settembre per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA ROVERETO, tratto compreso tra i civici 53 e 55 totale chiusura per intervento di potatura di alberature di alto fusto dalle 8 alle 13 di martedì 24 settembre (Impresa Bonacina Giacomo di Dolzago per conto di privati);

VIA AI POGGI dal 25 al 26 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione (Impresa Edile Riva Carlo di Cesana Brianza per conto di privati);

VIA AI POGGI, tratto all’altezza del civico 60, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 25 al 26 settembre (Impresa Edile Rigamonti Luigi e Carlo di Lecco per conto di privati);

VIA GHISLANZONI tratto compreso tra via Amendola e via Como, dalle 18 alle 22 del 27 settembre totale chiusura per svolgimento manifestazione “Diversa mente in strada” (Comune di Lecco – ASST Lecco);

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, dalle 12 alle 17 di venerdì 27 settembre totale chiusura per svolgimento cerimonia religiosa (Parrocchia di Laorca);

VIA DI VITTORIO, tratto all’altezza del civico 7 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa il 27 settembre (Impresa Pirovano di Novate Milanese per conto di privati);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle 15:30 alle 19:30 di domenica 29 settembre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti-Ceppi;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372