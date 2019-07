LECCO – Lunedì 8 luglio apre ufficialmente la campagna abbonamenti della Calcio Lecco 1912 in vista della prossima e tanto agognata stagione in Serie C, conquistata dopo una lunga cavalcata trionfale nella scorsa stagione.

Le tessere si potranno acquistare nella sede di via Don Pozzi, presentandosi con la carta d’identità del beneficiario dal lunedì al venerdì (10-12:30 e 15-19) oppure il sabato mattina (10-12:30).

Prezzi abbonamento “Noi C siamo e Voi…”

Tribuna d’onore 500€ (posto unico)

Tribuna centrale 330€ (intero) e 250€ (ridotto)

Tribuna laterale 260€ (intero) e 185€ (ridotto)

Distinti 170€ (intero) e 120€ (ridotto)

Curva Nord 100€ (posto unico)

Non sono previste riduzioni per i settori Tribuna d’onore e Curva Nord.

I ridotti si applicano a tutte le donne, agli over 65 ed ai ragazzi in età compresa tra i 13 e i 18 anni.

I bambini dai 6 anni fino ai 12 anni pagheranno il solo costo della tessera, pari a 10€.