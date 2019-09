LECCO – Terza sconfitta in quattro partite per il Lecco di mister Gaburro, per un avvio di Serie C che si sta dimostrando assai complicato. Questa volta i blucelesti sono capitolati sul campo di casa, con un 2-0 inflitto dalla Robur Siena e maturato interamente nei primi 45 minuti di gioco grazie alle reti siglate da Cesarini al 14′ e da Arrigoni al 42′.

LA CRONACA

Al minuto 8 Safarikas, oggi in campo al posto dell’infortunato Bacci, devia in angolo la conclusione di Paulino Da Silva. Al 14′ arriva il vantaggio dei toscani, con Cesarini che si libera delle difesa bluceleste e trafigge il portiere con un diagonale. Tre minuti dopo la prima occasione per il Lecco, con Marchesi che di testa impegna in angolo Contente, mentre alla mezzora i bianconeri sfiorano il raddoppio con Da Silva.

Al 41′ Carissoni conclude dall’interno dell’area, potente ma centrale, e al 42′ Arrigoni sigla il 2-0 per i senesi, ribadendo in rete una respinta di Safarikas dopo il tiro di Cesarini.

Il secondo tempo inizia con tre cambi: nel Lecco Capogna e Giudici al posto di Nacci e Procopio, per la Robur Siena dentro Serrotti al posto di Da Silva. La prima chance è per i toscani, con Polidori in contropiede fermato da Vignati, mentre al 58′ Cesarini colpisce la traversa su punizione. Al 61′ altri due cambi ordinati da mister Gaburro: dentro Maffei e Pedrocchi al posto di Carissoni e Segato.

Al 64′ il Lecco sfiora la rete con Maffei in acrobazia, mentre tre minuti dopo sono i toscani a effettuare una doppia sostituzione: dentro Bentivoglio e Guidone al posto di Gerli e Polidori. Al 74′ dentro Scaccabarozzi al posto di Moleri, al dentro Campagnacci al posto di Cesarini. Poche emozioni e poco da segnalare in cronaca, a parte Campagnacci che al 91′ impegna Safariks, e dopo quattro minuti di recupero la partita finisce 0-2.