LECCO – Inizia ufficialmente la stagione 2019/2020 dei blucelesti, che domenica 11 agosto affronteranno la Giana Erminio per la seconda giornata del girone B di Coppa Italia C. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17al Rigamonti-Ceppi, si ricorda che l’abbonamento stagionale “Noi C siamo e Voi…” è valido solo per le partite di Serie C.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna d’onore 25€

Tribuna centrale 15€

Tribuna laterale 10€

Curva Nord 5€

Il settore distinti rimarrà chiuso, non sono previste riduzioni e l’ingresso è gratuito per tutti i bambini fino al compimento dei 12 anni, purché accompagnati.