COMO – Dopo la vittoria contro l’Arzignano, il match di mercoledì contro il Como sarà decisivo per il passaggio del turno, con la possibilità di accontentarsi anche del pareggio. La partita, per ragioni di sicurezza, si giocherà alle 16 allo stadio Sinigaglia e già mercoledì 22 maggio i tagliandi per il settore ospiti non saranno messi in vendita. La prevendita si aprirà lunedì 20 maggio e si chiuderà martedì 21 alle 19.

Ecco il listino prezzi per poter acquistare i tagliandi:

tribuna Onore 30 euro; tribuna laterale 25 euro (ridotto 15 euro); settore ospiti 15 euro.

Le riduzioni si applicano agli over 65 (nati prima del 1/1/54), donne, under 16 (nati dopo l’ 1/1/2003 compreso), mentre non pagano i bambini con età inferiore agli 8 anni.

Dove e quando poter acquistare i biglietti per Como-Lecco

Tribuna d’onore e tribuna laterale presso il punto vendita Siam Viaggi in via Cavour, 27 a Lecco al lunedì dalle 15 alle 19 e al martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 (Biglietti in vendita anche il giorno della partita); settore ospite presso il punto vendita Siam Viaggi in via Cavour, 27 a Lecco al lunedì dalle 15 alle 19 e al martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 (Massimo 300 biglietti a disposizione acquistabili solo entro martedì 21).

Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento d’identità al momento dell’acquisto poiché i biglietti sono nominali.