PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’estate settembrina ci ha regalato un fine settimana estivo, con temperature nel lecchese prossime ai 30°C. L’alta pressione nord africana ancora una volta ha dirottato aia calda verso il territorio lecchese mettendo nuovamente in stand-by le perturbazioni atlantiche.

Il muro anticiclonico resisterà fino a martedì 17 settembre, con l’arrivo di aria più fresca proveniente dalla penisola balcanica.

Le previsioni per la città di Lecco.

Martedì 17 settembre

Sarà ancora una giornata molto calda, con valori pomeridiani tra 29/30°C.

Temperatura mattutina attorno a 18°C, serale tra 23/24°C.

Zero termico ancora estivo oltre 4000 metri.

Venti deboli da Sud Ovest.

Mercoledì 18 settembre

Nubi in aumento e rovesci sin dal mattino, localmente intensi.

Temperatura massima ancora elevata, ma in calo fin verso 24°C.

Zero termico diurno in calo fin verso 3700 metri.

Venti deboli da Sud Ovest.

Giovedì 19 settembre

Coperto con deboli precipitazioni al mattino, nubi sparse e qualche occhiata di sole dal pomeriggio.

Temperature in forte calo.

Massima tra 19/20°C, mattutina 15°C, serale 15°C, notturna 13°C.

Zero termico in calo fin verso i 3000 metri.

Venti moderati da Sud Est.

Fabio Porro