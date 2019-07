PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione estiva, dopo un periodo con clima gradevole grazie anche ai fronti perturbati, riproporrà alcuni giorni “infuocati”: l’anticiclone nord africano ruggirà nuovamente regalando giornate soleggiate ma anche molto calde. Anche l’alta pressione delle Azzorre si espanderà verso il territorio lecchese creando una muro anticicloni ibrido.

In quota ritroveremo le correnti calde provenienti dal Nord Africa, mentre al suolo avremo aria meno infuocata grazie all’alta pressione europea. Le temperature non dovrebbero avere così i valori infuocati di fine giugno, ma farà sempre caldo.

Massime attese per la città di Lecco comprese tra 33/35°C, con quella percepita che supererà anche i 40°C.

Minime in forte rialzo, fino a raggiungere i 24/25°C.

Zero termico pomeridiano elevato, fino a superare di gran lunga i 4500 metri.

Venti moderati da Sud Ovest.

Tendenza per il prossimo fine settimana: caldo in attenuazione (per poco) e qualche spunto temporalesco.

Fabio Porro