FRANCOFORTE SUL MENO (D) – Manca poco al salone dell’auto tedesco per antonomasia, quello di Francoforte a metà settembre, e proprio in previsione dell’evento mondiale c’è già chi si prepara con i fuochi d’artificio. Molte sono le case automobilistiche che hanno già annunciato di presentarsi nella città sul Meno con parecchie novità in fatto di e-mobility, ma una di queste sarà anche a sfondo sportivo.

Una vettura che spesso capita di incontrate per le strade come la Opel Corsa, infatti, sarà declinata anche in versione rally completamente elettrica. La base di partenza di questa vettura è la Corsa-e, presentata in anteprima lo scorso giugno nel quartiere generale del costruttore di Rüsselsheim.

La versione rallystica – che inizierà a correre le sue prime gare nel 2020 – è spinta da 136 cavalli e ha una coppia massima di 260 Nm. Ad alimentarla una batteria agli ioni di litio da 50 kWh; immancabili sospensioni da rally, servosterzo elettrico, scocca nuda leggera con gabbia di protezione integrata. La trazione è anteriore, con differenziale Torsen. Le dimensioni sono leggermente maggiorate rispetto alla versione per comuni mortali: a parte la lunghezza che resta invariata a 4,06 metri, altezza e larghezza misurano rispettivamente 1,44 e 1,77 metri – entrambe aumentate di 5 millimetri. Il peso resta invariato a circa 1.400 chili.

Dati tecnici a parte, dietro al mondo delle competizioni c’è anche la passione. E con questa nuova vettura da rally si intende dare spazio anche a giovani talenti: il progetto prevede infatti una piramide di sostegno per piloti in erba, con una nuova edizione della Adac Opel Rallye Academy, creata nel 2016 e proseguita con grande successo al primo livello.

All’epoca furono più di mille i giovani interessati a questo originale “casting per il rally”, che ha permesso ai partecipanti di maggior talento di entrare direttamente nell’Adac Opel Rallye Cup. Quest’idea, che ha riscosso un notevole successo, proseguirà e sarà ampliata fino a raggiungere i massimi livelli internazionali. Dopo aver superato l’accademia e l’Adac Opel e-Rally Cup, i migliori giovani piloti passeranno all’Campionato Europeo Rally Junior con la nuova Opel Corsa R2.

