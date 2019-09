VIGASIO (VR) – Inizia bene la seconda stagione in A2 per il Salumificio F.lli Riva Molteno: il team lecchese ha vinto 24-32 (primo tempo 12-14) sul campo del Vigasio, in terra veneta. Una partita a due volti per i lecchesi: un pò contratti nella prima frazione, decisamente più lucidi e brillanti nel sviluppare la fase offensiva, ed attenti in fase difensiva, nella seconda parte del match.

LA CRONACA

Nel primo tempo difesa 6-0 e si gioca punto a punto, con gli ospiti che trovano il massimo vantaggio proprio nel finale dei primi trenta punti: 12-14. Nella ripresa il Molteno parte con il 5-1 in difesa. I locali accusano qualche lacuna sul piano atletico, ma soprattutto il Molteno costruisce azioni di ottima fattura, realizzando alcune marcature con dei rapidi contropiedi.

Massimo vantaggio al 25′ (20-30), ottime prestazioni per Leonardo Colombo, per il pivot Andrea Dell’Aglio e per il portiere Facundo Garzia, autore di ottimi interventi.

Tabellino: Alonso 6, Beretta, Brambilla 6, Colombo 1, Dell’Aglio 4, Dell’Orto 6, Galizia 1, D.Gligic 1, Radaelli 4, Riva 2, Tagni 1, Sangiorgio, Zanoletti, Garcia Facundo