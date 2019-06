LECCO – Come da consuetudine, anche quest’anno l’Ats Brianza ha predisposto un piano di interventi per alleviare le problematiche legate al periodo estivo nei soggetti fragili. Gli obiettivi principali sono quelli di ridurre le emergenze estive dovute alle elevate temperature e alle situazioni di solitudine anche temporanea e di attivare interventi di assistenza a favore di persone anziane a rischio, favorendo delle azioni di prevenzione e messa in rete di tutti gli attori coinvolti.

Inoltre Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) pubblica giornalmente i bollettini meteo con le previsioni climatiche per i tre giorni successivi mentre sul sito di Ats Brianza è presente una ricca pagina con tanti consigli su come affrontare al meglio il caldo per bambini, anziani, lavoratori, animali, soggetti fragili e donne incinta.

Il sistema di previsione allarme delle condizioni climatiche

Ciascuno dei tre giorni considerati da ogni bollettino è qualificato con uno dei cinque livelli crescenti di disagio, da considerarsi medi e teorici, poiché nella percezione del calore intervengono variabili fisiche individuali e ambientali e per i quali sono indicati in senso generale azioni da porre in atto in ottica preventiva generale:

1. Normalità: nessun disagio.

2. Disagio debole: è possibile una sensazione di affaticamento a seguito di prolungata esposizione al sole e/o attività fisica.

3. Disagio moderato: prudenza, è consigliabile limitare le attività fisiche più pesanti svolte all’aperto.

4. Disagio forte: forte sensazione di malessere, pericolo, occorre evitare le attività fisiche in luoghi non climatizzati.

5. Disagio molto forte: pericolo grave, è fortemente consigliato interrompere le attività fisiche in luoghi non climatizzati.

Informazione e comunicazione

Sul sito www.ats-brianza.it è pubblicato diverso materiale con tanti consigli il relazione al caldo. In particolare l’opuscolo “Solo il bello del caldo” che raccoglie una serie di consigli pratici per affrontare questa emergenza e i rischi che ne derivano. Questi consigli, validi per tutti, sono rivolti in particolare alle persone della terza età e fragili, che per la loro condizione fisica possono essere più esposti ai disturbi provocati dalle temperature eccessive. Un pericolo che può accrescersi se queste persone vivono da sole.

Le 10 regole d’oro per affrontare il caldo estivo, valide per tutti, ma in particolare per anziani e disabili, sono le seguenti:

Ricordarsi di bere frequentemente.

Evitare di uscire e svolgere attività fisica dalle 11 alle 17.

Aprire le finestre al mattino e abbassare le tapparelle.

Rinfrescare l’ambiente in cui si soggiorna.

Coprirsi adeguatamente quando si passa da un ambiente molto caldo ad uno con aria condizionata.

All’esterno proteggersi con cappellino e occhiali scuri; in auto usare climatizzatore.

Indossare indumenti chiari, non aderenti e di fibre naturali come il cotone; evitare fibre sintetiche.

Bagnarsi subito in caso di mal di testa per colpo di sole o calore.

Consultare preventivamente il medico se si soffre di pressione alta.

Non assumere integratori salini senza consultare il medico.

Molto importante è anche mantenere un’alimentazione adeguata: evitare fritto, piccante, insaccati, bevande ghiacciate e alcool; prediligere acqua o tè, consumare pasti leggeri ma frequenti, assumere frutta, verdura e rinfrescarsi con gelato alla frutta.

All’interno della campagna di informazione, sono riportati i numeri verdi:

Call Center AUSER Filo d’Argento: numero verde: 800.995.988. Contattabile da numero fisso e da cellulare 24 ore su 24 di tutti i giorni. Il numero verde fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo.

Call Center ATS Brianza: 840.000.701 contattabile da telefono fisso, 039.2369369 contattabile da telefono cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.30.

Call Center Regione Lombardia: (chiamare da numero fisso e da cellulare): 800.318.318 : informa sulle strutture sanitarie ambulatoriali presenti sul territorio regionale in caso di richiesta di prestazioni ambulatoriali.

In particolare, per fornire un aiuto concreto agli anziani e ai soggetti fragili, si sottolinea la collaborazione sul territorio con Auser.

Auser Area di Lecco Tel. 0341-286563

Auser Area di Monza Tel. 039-2454544

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Con una semplice telefonata è possibile:

• Ricevere informazioni per affrontare meglio il periodo estivo

• Comunicare con una persona amica e superare la solitudine

• Ricevere informazioni rispetto ai Centri Diurni Integrati e ai Centri Diurni Anziani presenti sul territorio

• Richiedere di essere accompagnato per effettuare visite o esami medici

• Ricevere pasti a domicilio e/o farmaci (laddove previsto)

Indicazioni per la collaborazione con il volontariato

La campagna “Emergenza Caldo” si presenta come occasione per programmare una collaborazione integrata e duratura nel tempo tra le varie associazioni di volontariato, risorse da privilegiare in quanto garanti di interventi di sostegno e servizi programmati in collaborazione con la rete territoriale a livello di ambito distrettuale locale.