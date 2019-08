STITNA NAD VLARI (CZ) – Quattro giorni di gare e un bilancio soddisfacente per gli atleti valsassinesi impegnati ai mondiali juniores di sci d’erba in Repubblica Ceca: non sono arrivate le medaglie, ma comunque diversi piazzamenti nei migliori dieci.

Il classe 2001 Nicolò Schiavetti è arrivato settimo in gigante, quinto in supergigante (a soli 14 centesimi dal podio) e ancora quinto in slalom. Per Marco Combi (nato nel 2000) ecco invece un ottavo posto in gigante e un nono nel supergigante.