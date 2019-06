LECCO – Il Comune di Lecco ha avviato la raccolta delle richieste di sostegno all’affitto, richieste che riguardano la “Misura 4″, rivolta al sostegno di nuclei familiari in locazione in alloggi sul libero mercato o in alloggi definiti servizi abitativi sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro, di vecchiaia o di anzianità. La Misura non si applica per gli alloggi definiti servizi abitativi pubblici, a eccezione di quelli a canone moderato. Potranno beneficiare del contributo solo i nuclei familiari il cui canone incida almeno il 25% sul reddito imponibile e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico. Le domande dovranno essere consegnate entro mercoledì 31 luglio 2019.

Potrà essere richiesto il sostegno all’affitto anche per la “Misura 3″, rivolta alle famiglie colpite da pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, il cui alloggio di proprietà risulti essere stato già messo all’asta, e per la “Misura 2″ rivolta alle famiglie che versano in condizione di morosità incolpevole ridotta, dovuta alla diminuzione del reddito a causa di eventi improvvisi come la perdita del lavoro o grave infortunio, e che non abbiano uno sfratto in corso. La morosità non deve superare l’importo di 3.000,00 euro. Il contratto di locazione deve essere riferito ad alloggi definiti servizi abitativi pubblici, ad eccezione di quelli a canone moderato. In questo caso le domande dovranno pervenire entro giovedì 31 ottobre 2019.



I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi, presentando le domande di richiesta di sostegno all’affitto compilando l’apposito modulo da ritirare presso lo Sportello Affitto sito al piano terra del palazzo comunale di piazza Diaz, 1 a Lecco aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12. Durante il mese di agosto lo sportello non sarà attivo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Affitto al numero 0341 481302 o scrivere una mail all’indirizzo casa@comune.lecco.it.