LECCO – Non ha deluso le aspettative – complice un cielo pressoché perfetto per la visione del fenomeno – l’eclissi lunare parziale visibile a occhio nudo nella tarda serata di martedì.

E l’ottimo fotografo Maurizio Castoldi ancora una volta è stato in grado di immortalare al meglio quei momenti in cui la natura ci regala emozioni particolari. Con un “pizzico” locale che non guasta, come ad esempio la croce in cima al monte Resegone che negli scatti di Maurizio appare quasi come un “satellite del nostro satellite”, a sinistra del corpo lunare.





SOPRA: prima luna e croce illuminata (in basso a sinistra), poi la conclusione dell’eclissi

Come noto, l’allineamento Sole-Terra-Luna ha fatto sì che quest’ultima venisse parzialmente coperta dall’ombra del nostro pianeta, restando illuminata solo per una porzione e con il tipico colore rossastro.

