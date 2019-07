VALMADRERA – Buone nuove per residenti e turisti della cittadina lecchese. Per soddisfare le pressanti richieste di spazi di sosta nella strada che sale verso San Tomaso, soprattutto da parte di chi parcheggia in questa zona per recarsi nelle diverse località montane, il Comune ha deciso di procedere ad una variante dei lavori già avviati per i tratti di marciapiede in via San Carlo Borromeo e in via Leopardi.

Saranno realizzati sia un nuovo parcheggio salendo lungo il lato destro di via San Carlo Borromeo (29 posti) sia alcuni attraversamenti pedonali rialzati, che saranno in grado di dare continuità ai percorsi dei marciapiedi in progetto.In questo modo verrà raggiunto anche l’obiettivo di garantire il rallentamento dei veicoli in prossimità dell’accesso al polo scolastico e sulla Via S.Carlo stessa.

Lo stanziamento per le opere in variante, per 80.000 euro, è previsto nel DUP 2019-2021, sull’esercizio 2019, e le risorse economiche fanno riferimento alle entrate per oneri di urbanizzazione.