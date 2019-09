MONZA – Per consentire la gestione dei consistenti flussi di traffico previsti in occasione del 90° Gran Premio d’Italia che si svolgerà all’autodromo nazionale di Monza, è stata programmata la modifica della viabilità lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. In particolare la limitazione consisterà nella chiusura temporanea al transito degli svincoli di collegamento fra la statale 36 e la viabilità locale.

Le chiusure saranno in vigore fino a cessate esigenze, con regolazione del traffico in loco.

Nel dettaglio, lungo la carreggiata nord (direzione Lecco) sabato 7 e domenica 8 settembre a partire dalle 7 sarà interdetto al traffico lo svincolo interno alla galleria di Monza per Monza Centro-Piazzale Virgilio, al km 12,200, mentre gli svincoli per Monza-Villa Reale, al km 13, e per Monza-Viale Elvezia, al km 13,800, saranno chiusi al traffico nella sola giornata di domenica 8 settembre rispettivamente dalle 6 e dalle 16.

Lungo la carreggiata sud (direzione Milano), a partire dalle 16 di domenica e sino a cessate esigenze saranno interdetti alla circolazione gli svincoli per Viale Elvezia, al km 14,050, per Muggiò-ex S.S. 527, al km 13,700, per Monza-Villa Reale, al km 13,100 e per Monza Centro, al km 12,600.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.