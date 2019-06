GALBIATE – Riaperta al traffico la galleria “Monte Barro” della Statale 36 chiusa ieri in via cautelativa nella sola carreggiata nord in direzione Colico per la caduta di calcinacci.

Dai rilievi e controlli dei tecnici Anas, effettuati fin da subito dopo la chiusura e continuati oggi, non sono emerse criticità particolari. Nella giornata odierna è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza, localizzato e circoscritto, che ha consentito di riaprire l’infrastruttura in piena sicurezza per la circolazione stradale.