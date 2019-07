MALGRATE – Per consentire lavori di posa cavidotti e ripristino della sede stradale la SR639 sarà completamente chiusa al traffico dalle 22:30 di lunedì 22 luglio alle 5 del giorno successivo nei seguenti tratti: in direzione Milano dal pk 49+450 (rotatoria Ponte Kennedy – disinnesto SR583) al pk 48+470 (intersezione con la strada comunale via Fabusa) nel comune di Malgrate; in direzione Lecco dal pk 48+133 (da rotonda via Stabilini – OBI), al pk 48+662 (intersezione con la strada comunale via Gaggio) nel comune di Malgrate.

Previsto inoltre il restringimento della carreggiata stradale della SR639 con la chiusura della corsia di marcia e transito esclusivamente sulla corsia di sorpasso in direzione Lecco dal pk 48+562 (attraversamento pedonale semaforizzato) al pk 48+662 (intersezione con la strada comunale via Gaggio) nel comune di Malgrate dalle 9 di martedi 23 luglio alle 22 di giovedì 25.