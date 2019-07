LECCO – Clima imprevedibile, tra sole caldo, temporali improvvisi e fenomeni anche forti. Come la clamorosa grandinata che si è abbattuta questo pomeriggio a Galbiate (vedi immagini).

Chicchi molto grossi hanno colpito ovunque in zona, causando danni in particolare alle automobili in quel momento allo scoperto.

Altri problemi sulla SS36 fuori Lecco in direzione Sondrio, questa volta per un albero abbattutosi al suolo. Inevitabili i disagi per la circolazione, con istituzione della circolazione su corsia unica e rallentamenti di conseguenza.