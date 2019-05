VALMADRERA – Stiamo assistendo all’ennesimo attacco ai lavoratori nella nostra provincia; dopo che il gruppo Svedese a capo della Husqvarna di Valmadrera ha deciso di chiudere con la produzione dei tosaerba Mc Culloch, sono a rischio circa 80 posti di lavoro.

Ormai non si contano più le vertenze di questo tipo: numerosi siti produttivi hanno delocalizzato, chiuso, ridotto personale creando un esercito di lavoratori che tirano avanti, se va bene, con gli ammortizzatori sociali.

Concordo con le dichiarazioni rilasciate dal Segretario della Camera del lavoro di Lecco, Diego Riva che colpevolizza il fenomeno della globalizzazione che ha portato alla libera circolazione dei prodotti e dei processi produttivi e, di conseguenza, a un peggioramento delle condizioni della popolazione.

Non condivido però la soluzione ‘ la globalizzazione non funziona se non è accompagnata da vere regole sociali’.

Dal mio punto di vista la globalizzazione e l’estremizzazione del libero mercato non funzionano e basta: non si possono dare regole a chi per natura non può averne.

La globalizzazione a mio avviso ha generato e genera degrado ambientale, aumento delle disparità sociali, riduzione di sovranità nazionali.

Ovviamente a tutto ciò non può pensare un sindacato poiché tale non è la sua funzione.

A ciò dovrebbe pensare la politica, quella con la “P” maiuscola, non quella che alle ultime elezioni europee non ha fatto altro che scannarsi per riequilibrare i rapporti di forza delle varie élite e che è riuscita a far arrivare al Parlamento Europeo un imprenditore locale, Pietro Fiocchi, che ha incentrato la sua campagna elettorale sulla sopravvivenza della caccia (!!!) ed è membro della famiglia complice della chiusura della società Aerosol di Valmadrera.

Noi come Partito della Rifondazione Comunista sosteniamo la lotta dei lavoratori Husqvarna in presidio permanente da qualche giorno per difendere il proprio posto di lavoro e che danno visibilità alla solitudine del ceto medio, quello che mai come negli ultimi decenni sta pagando in prima persona le politiche prodotte da questo sistema.

Andrea Torri

Segretario Partito della Rifondazione Comunista Lecco.