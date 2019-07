VALMADRERA – Il sindaco Antonio Rusconi risponde mezzo stampa alla interrogazione del gruppo Lega per Salvini Premier sulla destinazione delle risorse derivate dalla convenzione con Silea Spa che, a partire dal 2013, prevede l’erogazione di un contributo di compensazione ambientale al Comune di Valmadrera.

Ecco in forma integrale il contributo del primo cittadino:

Una premessa: prendo atto, soprattutto dopo il cambio di denominazione del vostro Gruppo da

“Lega Lombarda” a “Lega per Salvini Premier” della vostra volontà di dismettere l’impianto. Io mi

sono incontrato in questo mese con i Sindaci di Civate, Galbiate e Malgrate per portare una

posizione comune rispetto al Piano Rifiuti che la Regione Lombardia dovrà adottare entro il 2020

per tutelare meglio il nostro territorio.

Mi sembra che anche per le visite e gli incontri recenti che la posizione ufficiale della Regione

Lombardia a guida del Presidente Fontana verso il forno di Valmadrera sia molto chiara e in

continuità con uno dei documenti che il vostro gruppo ha citato, ovvero nel 2014 la nuova AIA per

il potenziamento del forno con il voto contrario del Comune di Valmadrera e quello favorevole

decisivo della Regione di Maroni.