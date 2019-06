LECCO – 56 squadre di calcio provenienti da ogni angolo della Provincia di Lecco e non solo per il tradizionale torneo di calcio giovanile organizzato dalla Pol. Rovinata riservato a tutte le categorie dai Piccoli Amici 2012 fino agli Esordienti 2006 che è volto al termine questo weekend. A dare il via alla kermesse, sul campo di Germanedo, venerdì 3 maggio è stata la categoria Esordienti 2006. Come per tutte le categorie, 8 squadre partecipanti divise in 2 gironi da 4, giocati il venerdì e il sabato. Per i 2006 le finali si sono disputate domenica 5 maggio con in palio la 20ª coppa Combi Mauro e Invernizzi Davide, vinta dal Colicoderviese che ha battuto in finale la Pol. Rovinata. Nella finalina per il 3° e 4° posto vittoria del Calusco sulla Futura ‘96.

Nel weekend successivo, è stata la volta degli Esordienti 2007. Dopo i gironi eliminatori sono approdate alla fase finale Foppenico, Ballabio, Arcellasco e Lecco Alta. Proprio quest’ultime due squadre si sono affrontate nella finalissima dove ha avuto la meglio l’Arcellasco. Nella finalina vittoria del Foppenico sul Ballabio.

Dal 17 al 19 maggio è stata la volta della categoria Under 10. L’ OSGB Merate, battendo in finale il Ballabio si è aggiudicato la coppa del 22° Memorial Emilio e Fabio Castagna. Al 3° posto, battendo il C.S. Abbadia Lariana, si è classificato l’U.S. Bosisio.

Dal 24 al 26 Maggio altra tappa del 22° Memorial Emilio e Fabio Castagna. Per la categoria Pulcini 2009 dominio della Pol. Rovinata che ha piazzato al primo e al secondo posto le proprie squadre bissando il successo conseguito dalle 2 squadre al 17° Cesenatico Youth Festival Junior del 25 Aprile. Terza classificata l’Aurora S.F. che ha superato nella finalina il Vercurago.

I Pulcini 2008 hanno giocato il proprio torneo dal 31 maggio al 2 giugno e la coppa in memoria di Fabio Castagna, recentemente scomparso, è stata vinta dal Colicoderviese superando in finale, ancora una volta come per i 2006, la squadra di casa della Rovinata. Al terzo posto il Valmadrera che ha avuto la meglio sul San Giorgio Molteno.

Sempre il 2 Giugno si sono giocate le finali della categoria Primi Calci 2011 con l’assegnazione della 19ª Coppa Amicizia in memoria di Aondio Massimo. Ai primi 2 posti si sono classificate le 2 squadre della Pol. Rovinata mentre al terzo e al quarto posto rispettivamente Lecco Alta e Aurora S.F. Infine dal 7 al 9 giugno gran finale con la categoria “Piccoli Amici” 2012. Ed è stata soprattutto una festa con tanti piccoli calciatori che hanno dato vita a partite divertenti e avvincenti. Solo per dovere di cronaca diciamo che per i 2012 il Foppenico ha fatto bottino pieno conquistato i primi 2 posti mentre al 3° e al 4° posto si sono classificate le 2 formazioni della Pol. Rovinata. In realtà a vincere sono stati il divertimento, l’entusiasmo e l’amicizia che i numerosi bambini impegnati nel torneo hanno saputo mettere in campo in ogni partita.