COMO – Marco Gaburro in sala stampa al ‘Sinigaglia’ dopo l’incredibile vittoria sul Como: “dovevamo essere più lucidi nella gestione della situazione. Sicuramente ho avuto paura del sorpasso del Como, ma è il calcio e poteva anche succedere. Anche il Como ha avuto i suoi meriti. Posso sicuramente dire che si sono confrontate le migliori squadre dellaserie D: lo hanno detto i numeri del campionato. Entrambe le squadre hanno mostrato le loro qualità, sicuramente eravamo entrambi stanchi e in queste fasi conta l’aspetto emotivo”.

Il mister bluceleste conclude così: “Alla vigilia sarei stato contento per un 3-3. Per come è arrivato sono amareggiato, ma al tirar delle somme ci teniamo questa qualificazione. Vorrà dire che ci terremo un po’ di rabbia per quando ci si ritroverà l’anno prossimo; sempre che il girone sia lo stesso, visto che si inventano sempre qualcosa…”.

Dal canto suo il tecnico del Como Marco Banchini osserva: “Siamo una squadra di grande determinazione. Nel primo tempo abbiamo prodotto gioco ma non abbiamo concluso. Sotto 0-3, abbiamo mostrato determinazione qualità e organizzazione. Certo, spiace essere usciti… Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo lo 0-3. Il nostro demerito? Non aver fatto gol all’inizio per legittimare la nostra superiorità”.