GALBIATE – Gridare al ‘tutto esaurito’ in una tappa del nuovo circuito GoInUp Affari&Sport non fa quasi più notizia ma questa è la realtà e ancora giovedì sera, nella 3ª tappa da 3,6 km con 423 metri di dislivello positivo Galbiate-Monte Barro ben 320 gli atleti iscritti tra competitivi e non competitivi accorsi alla gara organizzata dal Gruppo Podistico Libertà di Galbiate.

Gran parte del merito del successo di pubblico e partecipanti della tappa di ieri è proprio dei volontari e del presidente Fabrizio Panzeri del Gp Libertà di Galbiate che hanno allestito una serata magistrale con tanta volontà e passione anche nella festa finale alla Baita degli Alpini. Il ringraziamento da parte di Affari&Sport così come dei tanti partecipanti è doveroso.

La cronaca è presto fatta: tripletta assoluta di Falchi di Lecco che occupano tutto il podio maschile. Primo è Lorenzo Beltrami che fa il bis dopo il successo ottenuto una settimana fa alla Ballabio-Resinelli e dà comunque continuità anche dopo il secondo posto ottenuto nella prima tappa. 21’45” il tempo di Beltrami che distanzia di 17″ il compagno di squadra Paolo Bonanomi (22’02”), anche lui secondo settimana scorsa ed invece vincitore nella tappa d’esordio. Terzo posto invece per l’altro ‘Falco di Lecco’ Danilo Brambilla con 22’14”.

Gara femminile che ha una ed una sola regina fino ad oggi per l’intero circuito. Arriva infatti la terza vittoria in tre tappe per Martina Brambilla (Vam Race) in 26’36” davanti a Chiara Fumagalli (I bocia Verano Brianza) con 28’25” e terza Elisa Pallini (Cs Cortenova) in 28’26”. Arrivo al fotofinish ma tra i sorrisi e mano nella mano per queste due magnifiche atlete.

GoInUp Affari&Sport che è tanto divertimento e socializzazione ma anche gara per la solidarietà. Infatti parte del ricavato delle iscrizioni di ogni tappa sarà devoluto in beneficenza all’associazione Oltretutto 97 che aiuta ragazzi disabili che praticano sport. Quarta tappa in programma giovedì 4 luglio con la Dervio-Monte, iscrizioni aperte, e c’è da giurarci sarà ancora una gran bella serata.