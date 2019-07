OLGINATE – Settimane di intenso lavoro per la Pallavolo Olginate, impegnata a programmare la prossima stagione agonistica. Con la promozione ottenuta dalla squadra che ha disputato brillantemente e vinto alla grande il campionato di serie D, nella stagione sportiva 2019-2020 la società olginatese si trova ad avere una squadra in serie B2 e una squadra in serie C.

La proficua collaborazione instaurata la scorsa stagione agonistica con la società V36+ ha portato a una condivisione dell’impegno economico, organizzativo e logistico con la realtà che vede coinvolte diverse società delle province di Sondrio, Lecco, Como e Milano. Questa collaborazione continuerà anche nella prossima stagione agonistica, che vedrà la serie B2 affidata al V36+ e la serie C alla Polisportiva Olginate.

Confermatissimi i due tecnici, che collaboreranno tra loro anche nella prossima stagione: Ivan Iosi, allenatore di provata esperienza anche in categorie superiori, guiderà la serie B2 e ricoprirà il ruolo di direttore tecnico delle prime squadre, mentre la serie C sarà allenata da Igor Sersale che all’interno della società olginatese rivestirà ancora il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile.

Le rose delle due squadre sono in via di definizione e nei prossimi giorni verranno rese note le prime conferme e i nuovi arrivi.

Continua dunque il connubio tra le due realtà, impegnate a consolidarsi ulteriormente attraverso numerosi sforzi sia nel settore giovanile, in costante crescita di tesserati e numero di squadre, che sulle due squadre di serie B2 e serie C, sforzi che richiedono ulteriori risorse umane, economiche e logistiche per la realizzazione di importanti obiettivi sportivi e progettuali.