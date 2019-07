ANNONE BRIANZA – Ci eravamo tanto amati, ma dobbiamo crescere… In sostanza è con questo messaggio che alle 14 odierne l’organizzazione del Nameless Music Festival saluta la Valsassina e annuncia la location per l’edizione 2020: Annone Brianza. Tutto come anticipato nei giorni scorsi da Valsassinanews, confermando anche il dettaglio dell’area verde considerata logisticamente più attraente per far sviluppare il festival oltre le 50mila persone accolte in tre giorni nella piana tra Barzio e Pasturo. E i biglietti sono già in vendita.

Tutto molto formale, ma la decisione assunta in poche settimane di trattativa…