PREMANA – Edizione che passerà sicuramente alla storia questa del 2019: un Giir di Mont accorciato, ma sicuramente non meno duro, non meno selettivo, non meno bello. Ecco allora che, vuoi per il montepremi appetitoso, vuoi perché la gara è la 4ª prova del circuito “La Sportiva Mountain Running Cup”, per questa edizione il cast non è per nulla di secondo piano. Diversi i pretendenti alla vittoria, successo che manca ad un atleta italiano dal 2006.