MILANO – “Gli eventi calamitosi delle ultime ore hanno dimostrato quanto siano necessarie le Province; questi enti però devono tornare ad essere organi di coordinamento operativo tra i comuni con strumenti e risorse per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico” afferma il consigliere regionale Mauro Piazza.

“Gli uffici della provincia di Lecco, guidati dal presidente Claudio Usuelli e dal consigliere delegato Mattia Micheli con il supporto del consigliere valsassinese Matteo Manzoni, in questa fase emergenziale hanno dato risposte immediate ed efficaci ai comuni che si sono trovati in difficoltà – continua il consigliere regionale -. A tutti gli amministratori di Villa Locatelli va il mio personale ringraziamento perché si assumono ogni giorno delle grandi responsabilità mettendosi a servizio gratuitamente dell’intera comunità provinciale”.

“Ieri in Commissione Autonomia e riordino autonomia locali del Consiglio regionale della Lombardia abbiamo audito il presidente delle province lombarde Vittorio Poma, con l’assessore agli enti locali Massimo Sertori, per cercare di declinare al meglio i futuri assetti amministrativi territoriali di Regione Lombardia” spiega il presidente della Commissione Autonomia.

“Auspico che il Governo si attivi nei tempi più rapidi possibili per attuare una revisione completa della legge Delrio e dare nuovo slancio all’azione delle provincie; diversamente a breve lanceremo una proposta di riforma dal Consiglio regionale per ridare la giusta dignità ad enti che ancora oggi hanno dimostrato di essere utili ed efficaci per i cittadini” conclude Piazza.