VALSASSINA – Centro valle o altopiano poco cambia per residenti e turisti in cerca di refrigerio, i disservizi telefonici livellano l’utenza senza far distinzioni alcune. Non tutte le compagnie, va detto, stanno in questi giorni facendo infuriare i propri clienti, tuttavia le segnalazioni spaziano su ben quattro società: Wind, Tre, Iliad e PosteMobile. Cronico per queste quattro compagnie l’isolamento di Moggio…