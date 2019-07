LECCO – Anche per quest’anno l’Ats della Brianza garantirà l’assistenza sanitaria ai villeggianti presenti nelle località turistiche del proprio ambito territoriale. Il Servizio di Continuità Assistenziale Turistica è un servizio sostitutivo volto a rafforzare sia la normale attività di assistenza medico generica svolta dai Medici residenti convenzionati, sia il Servizio di Guardia Medica Territoriale.

Le prestazioni saranno erogate gratuitamente a favore di tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e pertanto tutti i cittadini, al momento della prestazione, dovranno esibire il tesserino sanitario rilasciato dall’Ats/Asl di appartenenza.

Il servizio sarà prestato nei mesi di luglio e agosto, nelle seguenti località, mentre gli orari delle diverse postazioni saranno affissi presso le rispettive sedi e pubblicati sul sito di Ats Brianza.

Abbadia Lariana – Ambulatorio Comunale, Via Stoppani, 19

Ballabio – Ambulatorio Comunale, Piazza Papa Giovanni XXIII

Ballabio – Via Confalonieri 10

Barzio – presso ex Municipio, Centro Anziani, Via Roma

Bellano – presidio ASST Via Papa Giovanni XXIII

Carenno – Ambulatorio comunale presso Municipio, Via Roma, 36

Casargo – presidio ASST, Via Roma

Colico – presso ambulatorio medicina generale, Piazza Garibaldi, 1

Cremeno – presso ambulatorio Comunale, Via XXV aprile, 14

Esino Lario – presso Ambulatorio Comunale

Introbio – presidio ASST località Sceregalli

Lierna – Scuole elementari, Via Parodi

Moggio – Ambulatorio Comunale, Via Ing. C. Rancilio

Oliveto Lario – Frazione Vassena, Via Carcano, 4

Perledo – c/o centro polifunzionale

Località Piani Resinelli c/o Azienda Promozione e Turismo, Piazza della Chiesa

Varenna – presso ambulatorio Comunale, Piazza Venini, 1