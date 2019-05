INTROBIO/CREMENO – Anche quest’anno torna l’educazione stradale ai ragazzi di prima media. In veste ufficiale a insegnare come ci si deve comportare sulla strada – in auto, a piedi o in bicicletta non fa differenza – l’agente del nucleo stradale della polizia provinciale di Lecco Tiziano Tropenscovino, che con fermezza e decisione, ma sapendo prendere i giovanissimi nel modo giusto, ha dato vita anche per quest’anno all’appuntamento di “Progetto Sicurezza”. Cinque le classi coinvolte – tre a Cremeno e due a Introbio – in lezioni simpatiche e interattive…