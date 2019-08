PASTURO – L’hashtag Mai col Pd potrà forse funzionare mentre Salvini lascia il Viminale ma non sembra aver fatto presa in Valsassina dove, per la seconda volta in pochi mesi, sboccia un nuovo abboccamento tra esponenti della Lega e figure forti del Partito Democratico.

La strana alleanza fece la sua comparsa durante la scorsa campagna elettorale a Casargo ma l’unione tra il padano lecchese Giovanni Pasquini e la spinta Dem della sindaca uscente Pina Scarpa fu tutt’altro che un successo.

Il secondo episodio della soap si sviluppa in queste settimane a Pasturo, realtà di centrosinistra a lungo e a più riprese amministrato da Guido Agostoni e che a maggio ha consegnato la fascia tricolore, più o meno a sorpresa, a un nuovo sindaco, Pierluigi Artana. Eletto accanto ad Agostoni ma apparso il 4 agosto sul palco di Colico con Matteo Salvini. Due indizi non fanno una prova, ma di mezzo ci sono importanti deleghe in Comunità Montana e così…