PREMANA – Le previsioni meteo del weekend non sono affatto ottimistiche, il Comitato del Giir di Mont prepara allora un piano B per non vanificare del tutto gli sforzi delle ultime settimane, e per non veder svanire un appuntamento sportivo per il quale già tanti atleti sono arrivati in paese. C’è infatti il concreto rischio che violenti temporali – attesi soprattutto nella giornata di sabato – possano rendere nuovamente inagibili i sentieri appena recuperati dal disastro del 12 giugno.