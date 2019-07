PAGNONA – Come noto, da fine giugno è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti sulla Strada Provinciale 67 al km 11 per “contenimento azioni di carico” al ponte sul Varroncello a Pagnona.

Come ci viene segnalato però, non sono pochi i camion e veicoli comunque “di peso” che attraversano il ponte – come quello nell’immagine di copertina, impegnato nella raccolta del vetro. Il sindaco di Pagnona Martino Colombo spiega così la situazione…