INTROBIO – Leggenda mondiale dell’alpinismo, a 75 anni Reinhold Messner suscita sempre grande emozione, come accaduto in questi giorni per i suoi passaggi “privati” prima in vetta alla Grignetta e poi sulla cima più alta della Valle, quella del Grignone. Ma il mito altoatesino delle scalate (e non solo) era già stato in Valsassina nel lontano 1987…